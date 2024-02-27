Вестник Кавказа

Дагестан возведет четыре причала для Каспийской флотилии

Дагестан возведет четыре причала для Каспийской флотилии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Каспийская флотилия обзаведется четырьмя новыми причалами на побережье Дагестана. В планах возвести еще 17 подобных объектов.

В Минобороны РФ сообщили, что в Дагестане появятся четыре новых причала для базирования Каспийской флотилии.

В рамках масштабного проекта планируется возвести еще 17 причалов, часть из которых будет плавучей.

Уточняется, что в прошлом месяце был введен в работу гидроспуск для судов.

"Военные строители создают целый комплекс новых гидротехнических сооружений, в том числе Северный и Южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 км, причальную и береговую инфраструктуру"

– Минобороны РФ

Кроме этого, в Махачкале планируется возвести больницу для военнослужащих, которая будет рассчитан на 150 человек. Ее площадь составит свыше 27 тыс квадратных метров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1415 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан - бизнес-лидер Северного Кавказа

Дагестан - бизнес-лидер Северного Кавказа

Почему в Дагестане нет метро?

Почему в Дагестане нет метро?

Предприятия Дагестана выбирают &quot;Честный знак&quot;

Предприятия Дагестана выбирают "Честный знак"

Трое детей погибли в пожаре в Дагестане

Трое детей погибли в пожаре в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы