Дагестан возведет четыре причала для Каспийской флотилии

Каспийская флотилия обзаведется четырьмя новыми причалами на побережье Дагестана. В планах возвести еще 17 подобных объектов.
В Минобороны РФ сообщили, что в Дагестане появятся четыре новых причала для базирования Каспийской флотилии.
В рамках масштабного проекта планируется возвести еще 17 причалов, часть из которых будет плавучей.
Уточняется, что в прошлом месяце был введен в работу гидроспуск для судов.
"Военные строители создают целый комплекс новых гидротехнических сооружений, в том числе Северный и Южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 км, причальную и береговую инфраструктуру"
– Минобороны РФ
Кроме этого, в Махачкале планируется возвести больницу для военнослужащих, которая будет рассчитан на 150 человек. Ее площадь составит свыше 27 тыс квадратных метров.