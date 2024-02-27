Вестник Кавказа

В стратегию социально-экономического развития Дагестана внесут коррективы

В стратегию социально-экономического развития Дагестана внесут коррективы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Дагестана пересмотрит стратегию социально-экономического развития. Ее скорректируют с учетом послания президента РФ.

В Дагестане внесут изменения в стратегию социально-экономического развития региона, рассчитанную до 2030 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов на конференции, которая была посвящена развитию общественного транспорта.

"Мы нашли поддержку в том, что мы должны создавать инфраструктуру для транспорта в целом, общественного в частности. (...) Поэтому будем двигаться дальше и на основании, как и в предыдущих случаях, решения нашей конференции внесем коррективы в стратегию развития Дагестана до 2030 года"

– Сергей Меликов

По его словам, стратегию скорректируют с учетом послания президента России.

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