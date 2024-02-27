Дагестан обзавелся 32 спортобъектами в 2023 году

В прошлом году Дагестан построил 32 спортивных объекта в рамках федеральных проектов. Продолжаются работы по строительству Дворца спорта в Дербенте и стадиона в Кизилюрте.

Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов сообщил, что в прошлом году в регионе открылись 32 спортивных объекта.

Он отметил, что объекты возведены в рамках проектов «Спорт – норма жизни», «Бизнес-спринт», а также госпрограммы развития спорта, программы «Газпрома» и за счет внебюджетных средств.

По словам главы ведомства, введены в эксплуатацию семь малых спортплощадок с тренажерами, 15 универсальных площадок по линии «Газпрома», два физкультурно-оздоровительных комплекса в Сергокале и Хунзахе, спортивный комплекс в Эндирее и семь спортплощадок в Каспийске.

Сажидов добавил, что в настоящее время ведутся строительные работы в Дербенте, где будет открыт Дворец спорта. Кроме того, продолжается постройка стадионов в Кизилюрте и Вачи, а также спортзала в населенном пункте Буртунай.