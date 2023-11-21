СМИД прикаспийских стран в 2024 году может пройти в Туркменистане

Туркменистан готов принять следующий СМИД каспийской пятерки. Министерскую встречу планируется проводить ежегодно.
В 2024 году саммит глав внешнеполитических ведомств стран Каспия - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, может быть проведен в Ашхабаде.
О такой возможности сообщил туркменский министр Рашид Мередов.
"Еще раз подчеркиваем необходимость организации таких совещаний каждый год попеременно в городах наших стран. В заключение позвольте предложить проведение в следующем году очередного совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане"
– Мередов
В 2023 году пять министров встретились в российской столице. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что прикаспийские страны запускают новый формат диалога. Для развития взаимодействия между государствами инициирован Каспийский совет.
Читайте нас в Дзен Новости Google News