"Испытание аулом" – новая волна северокавказского кинематографа

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В октябре российский прокат пополнится продукцией карачаево-черкесских кинематографистов. В свет выходит фильм Ислама Сатырова "Испытание аулом". Семейная детская комедия, снятая в Карачаево-Черкесии при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры России, еще в июне была презентована зрителям СКФО и получила положительные отклики.

Работа над фильмом велась с участием молодых специалистов республиканской школы "Киностарт". Проект, стартовавший еще в 2019 году, уже начал давать практические результаты. Первоначально это были короткометражки и документальные фильмы. Теперь наступил черед полного метра – практическая часть подготовки участников школы проходила в процессе съемок "Испытания аулом".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сюжет картины достаточно прост: городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме видеоблога. Отцу мальчика не нравится это "модное" увлечение, но для сына это привычный образ жизни, от которого он просто не может отказаться. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим требованиями, Тимур заключает с ним пари, обещая месяц прожить в ауле у деда.

Дальнейший ход событий предсказуем: знакомство с грозным дедом, общение с аульными сверстниками, девочка Ася, которая упрекает героя в том, что он не знает родного языка, желание участвовать в скачках, приобщение к домашнему хозяйству и прочие "радости" сельской жизни. Фильм-воспитание снят в легкой, доступной форме, несет очевидный посыл – "нужно держаться корней". Большинство ролей в картине исполнили местные жители.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Создание фильма “Испытание аулом” стало для нас большим опытом. Сначала мы на сценарных курсах разрабатывали сценарий короткометражного фильма, а на следующем курсе доработали до полного метра. К съемкам самого фильма готовились более полугода: среди местных жителей искали актеров, в том числе на детские роли, чтобы все подходили к характерам персонажей

- говорит руководитель школы кино "Киностарт", руководитель Союза кинематографистов КЧР Артур Найманов.

Возможно, некоторым исполнителям еще не хватает необходимого уровня профессиональной подготовки, но это обстоятельство искупается искренностью и внутренней достоверностью игры ребят. Можно с уверенностью сказать, что фильм найдет своего зрителя, особенно если учитывать, что это еще только первые шаги нового поколения кинематографистов Карачаево-Черкесии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История фильма Ислама Сатырова возвращает нас к острой полемике, развернувшейся в начале этого года вокруг известного заявления режиссера Александра Сокурова, обнародованного в телеграмм-канале:

Попытки активного показа молодых режиссеров на Кавказе с помощью Фонда “Пример интонации” и привлечения московской дистрибьюторской компании “Пионер” встречаются с последовательным блокированием и презрительным отношением прокатчиков на Кавказе к фильмам своих же режиссеров. Ни в Кабардино-Балкарии, ни в республиках Северо-Кавказского региона нет ни малейшего интереса ни к феномену, ни к культуре вообще.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Хава Ахмадова ответила Сокурову, обратив внимание на необходимость глубоко понимать и чувствовать культурный код Северного Кавказа, прежде чем произносить публично подобные обвинения:

Откуда может знать <...>, что мы из себя представляем как культурная единица, если он здесь был от силы пару раз. Мне жаль, что в этом возрасте, когда мудрость должна увеличиться, человек может позволить себе такое высказывание.

Полагаю, что взаимная резкость высказываний мастеров культуры вряд ли необходима в столь тонком и сложном вопросе. Истинный ответ Александру Сокурову может дать только реальная практика включения регионов Северного Кавказа в процесс развития регионального кинематографа через создание кинокомиссий, региональных кинокластеров, развитие проектов республиканских школ кино, проведение питчингов для молодых кинематографистов. Необходима серьезная финансовая поддержка для строительства кинозалов в малых городах и селах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольского края.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые шаги в этом направлении уже реализуются. Достаточно вспомнить, что в КЧР проходил Северокавказский молодежный кинофорум и Питчинг дебютантов, ставший одним из этапов Всероссийского молодежного кинофорума. Недавно учрежденный Союзом кинематографистов России Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) также призван системно работать с региональными кинематографиями, включая СКФО. Картина "Испытание аулом" была представлена в Светлогорске в рамках I форума регионального кинематографа "Новый вектор", проведенного ФПРК и правительством Калининградской области летом этого года.

Вполне вероятно, что тематика креативной индустрии станет одним из ключевых вопросов для обсуждения на Кавказском инвестиционном форуме. Хочется верить, что "Испытание аулом" будет отправной точкой для становления всех составляющих кинопроизводства в СКФО на новые, более современные рельсы.