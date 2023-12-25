Франция промеряет дно в отношениях с Азербайджаном

После антиазербайджанской резолюции Сената Франции у французского бизнеса могут появиться потенциальные проблемы в Азербайджане.

Если первым из внешнеполитических трендов на Южном Кавказе в послевоенное время стал кризис в российско-армянских отношениях, то на втором месте, несомненно, находится ухудшение Францией контактов с Азербайджаном. При каждом ключевом событии в регионе либо Сенат, либо МИД, либо президент Франции, мэр или другие французские политики выступают с антиазербайджанскими заявлениями. Париж с самого начала армяно-азербайджанского конфликта являлся наряду с Москвой и Вашингтоном полноценным посредником между Баку и Ереваном, но после Карабахской войны отказался от этого статуса ради политических игр с режимом Никола Пашиняна в Армении.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в 1990-2010-е французское руководство устраивали любые процессы, не предполагавшие восстановление территориальной целостности Азербайджана, поэтому поводов для провокации кризиса в контактах с Баку у Парижа не возникало. Однако в сентябре-ноябре 2020 года ситуация изменилась. Когда ВС Азербайджана перешли в контрнаступление, президент Эмманюэль Макрон немедленно осудил нарушение режима прекращения огня (обстрелы со стороны Армении никогда не привлекали его внимание). Через СБ ООН Франция пыталась добиться прекращения войны, но ее резолюции блокировал союзник по НАТО - Великобритания.

Как Париж портил связи с Баку?

Когда же азербайджанские войска повесили флаг над Шушой, а трехстороннее Заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна ознаменовало окончание конфликта, в дело включился французский парламент. 25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости сепаратистского образования в Ханкенди. Макрон тогда от нее открестился, но всеми дальнейшими действиями демонстрировал проармянский курс. Он поддерживал фейки о "блокаде" Карабахского экономического района в январе-августе 2023 года и обвинял Россию в "сговоре" с Турцией и Азербайджаном.

Не отставали и другие французские политики. В ноябре 2022 года Сенат Франции принял еще одну резолюцию, в которой призвал ввести санкции против Азербайджана. В августе 2023 года мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Ереван, чтобы попытаться незаконно проникнуть в Азербайджан якобы для доставки гуманитарного груза армянскому населению Ханкенди. До того, в 2021-2022 годах, по Лачинскому коридору нелегально в Азербайджан въезжали такие граждане Франции, как, например, кандидат в президенты Валери Пекресс.

Третья резолюция Сената

В сентябре прошлого года сепаратизму в Азербайджане был положен конец. Баку восстановил конституционный строй на всей территории Карабахского экономического района, сепаратисты сдались и самоликвидировались. Однако новую реальность Париж и лоббисты армянских националистов во Франции принять не смогли. Сенат решился на третью резолюцию, и накануне, 17 января 2024 года, верхняя палата парламента Франции приняла документ с новым требованием о введении санкций против Азербайджана в связи с его антитеррористическими мерами в Карабахе. Из 336 сенаторов против проголосовал лишь один - Натали Гуле.

"Призываем правительство вместе с европейскими партнерами принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении", - отмечается в документе.

То есть сенаторам уже мало своего осуждения, они еще добиваются коллективного наказания со стороны Евросоюза. Они хотят, чтобы ЕС полностью пересмотрел отношения с Азербайджаном, конфисковал азербайджанские средства и наложил нефтегазовое эмбарго. Также Сенат осуждает планы по созданию Зангезурского коридора и требует возврата армян в Карабах - это при том, что открытие коридора в Сюнике задокументировало в трехстороннем Заявлении с подписью Пашиняна, а армян из Карабаха никто не выгонял.

Ответ Милли Меджлиса

В Баку понимают, что Парижу не нужны факты. Все резолюции Сената политизированы, а Макрон не претворяет их в реальность, потому что опасается реакции других стран ЕС, получающих выгоду от импорта азербайджанских газа и нефти. Тем не менее зеркальный ответ не заставил себя долго ждать. Сегодня комитет по международным отношениям Милли Меджлиса Азербайджана призвал правительство ввести санкции против Франции.

Предполагаемые азербайджанскими парламентариями санкции включают: заморозку активов официальных лиц Франции, выдворение из страны французской нефтяной компании Total, недопущение французских компаний ни в какие государственные проекты. Кроме того, депутаты призвали признать независимость французских территорий - Канаки, Маохи Нуи и Корсики. Резолюцию французских коллег в Баку считают предвзятой, однобокой и необоснованной, а отношения Франции и Азербайджана, по их оценке, дошли до самого низкого уровня и "могут считаться приостановленными".

В парламенте Азербайджана также обвинили французский парламент в подрыве мирного урегулирования отношений с Арменией и эскалации напряженности в регионе через продажу оружия Еревану. "Продавая оружие Армении, Франция наносит удар по нормализации ее отношений с Азербайджаном, подстрекает реваншистские силы в этой стране к новой войне", - говорится в заявлении.

Последствия для Запада

Несмотря на то, что Макрон не решается на санкции, доверие между Францией и Азербайджаном все равно падает. Ведь за антиазербайджанские резолюции голосуют в первую очередь соратники президента по правящей партии "Возрождение". Ильхам Алиев уже прямым текстом сказал, что не считает Францию посредником, и именно поэтому не поехал на встречу с Николом Пашиняном в Гренаду сразу после ликвидации сепаратистского образования в Ханкенди. Отношения Парижа с Баку были и так на очень низком уровне, но, видимо, сенаторы считают, что нужно промерить самое дно.

Антиазербайджанскими выпадами в последнее время грешит не только Франция, но и самый влиятельный член НАТО. В ноябре 2023 года в Госдепе тоже осудили политику Баку в Карабахе, объявили о прекращении контактов на высшем уровне и заявили о приостановке ей военной помощи. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен попытался оправдаться за своего помощника и отправил Джеймса О'Брайена в Баку, но холодок в отношениях сохраняется. США еще не дошли до уровня Франции, но коллективный Запад теряет влияние в Азербайджане ценою его укрепления в Армении.