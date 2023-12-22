Милли Меджлис Азербайджана зеркально ответил на провокацию Сената Франции

Азербайджан может приостановить экономическое взаимодействие с Францией. К такому шагу призвал комитет Милли Меджлиса в ответ на антиазербайджанскую резолюцию, принятую накануне французским Сенатом.

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям азербайджанского парламента ответил на принятую накануне Сенатом Франции резолюцию, в которой французские парламентарии призвали ввести санкции против Азербайджана из-за локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре прошлого года.

В заявлении говорится о необходимости введения Баку санкций против Парижа. Предлагается заморозить азербайджанские активы французских чиновников.

Еще одна возможная мера – прекращение всех экономических отношений с Францией. В том числе авторы резолюции призывают вывести из Азербайджана все французские компании, в том числе Total Energies. В будущем они не должны быть задействованы ни в каких проектах Баку.

Кроме того, комитет считает необходимым поручить азербайджанскому МИД предпринять шаги для признания независимости Корсики, Канакии и Маохи Нуи.

Сама резолюция Сената охарактеризована в заявлении как "предвзятая, односторонняя и необоснованная". В комитете пояснили, что она была принята в результате усилий армянского лобби, под влияние руководителей которого попали французские чиновники и политики.

"В последние годы политические круги Франции, в том числе Сенат и Национальное собрание, на основании инструкций, полученных непосредственно от Елисейского дворца, активизировали свою откровенно расистскую, азербайджанофобскую и исламофобскую деятельность и продолжают предпринимать несправедливые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, демонстрируя открытое неуважение к нормам и принципам международного права"

– заявление

Азербайджанские парламентарии констатировали, что результатом антиазербайджанской политики Парижа, в рамках которой и были приняты обеими палатами парламента антиазербайджанские резолюции, отношения Баку и Парижа опустились на максимально низкий уровень за всю историю. Фактически, обращается внимание в документе, на данный момент они приостановлены.

Напомним, резолюция, ответом на которую стало заявление азербайджанского парламента, была принята подавляющим большинством голосов: за нее проголосовали 336 сенаторов, против выступил только один человек – Натали Гуле.