Сенат Франции принял резолюцию о санкциях против Азербайджана

Французский Сенат призвал ввести санкции против Азербайджанской Республики. Документ поддержало подавляющее большинство сенаторов.

Верхняя палата парламента Франции одобрила резолюцию, в которой законодатели призвали ввести антиазербайджанские санкции. Информация опубликована на сайте Сената.

Ее поддержали практически все сенаторы – "за" проголосовали 336 человек. Против – один парламентарий, а именно Натали Гуле.

Отметим, что резолюция также осуждает локальные антитеррористические действия Азербайджана в Карабахе в сентябре прошлого года.

Она была внесена в законодательный орган 1 декабря.