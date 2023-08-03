Есть ли у Саудовской Аравии шансы на посредничество в украинском урегулировании?

Саудовская Аравия и украинское урегулирование - звучит на первый взгляд странно. Почему исламское королевство решило примерить на себя роль миротворца, и есть ли у него шансы?

В последних числах июля газета Wall Street Journal сообщила, что в Саудовской Аравии, в Джидде пройдут мирные переговоры по Украине. Туда приедут 30 глав государств, включая представителей G7, ЮАР, Индии и Бразилии. От США туда должен был прилететь советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, и свое участие подтвердили Великобритания, Польша и ЮАР. На саммит пригласили также Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию.

По поводу участия стран осталось много вопросов, к примеру, участие России до сих пор не утверждено. Бразильцы даже заявили, что проводить переговоры не имеет смысла без Москвы, иначе это получается "разговор с самим собой". Китай тоже скептично отнесся к предложению и взял время на подумать. При этом многие страны, даже еще вчера враждебный к саудитам Иран, поддержали инициативу Эр-Рияда.

Каким будет окончательный состав на двухдневной конференции в Джидде, еще точно неизвестно. Бразилия и Мексика уже отказались от очного участия. Китайцы решили быть дипломатичнее, хотя тоже понимают безрезультатность общения в отсутствие России. Тем не менее Пекин решил направить спецпредставителя правительства по делам Евразии Ли Хуэй. Этот шаг может быть признаком изменения позиций Китая насчет проведения консультаций подобного типа, ведь в аналогичной встрече в Дании китайцы отказались участвовать.

Какой же все-таки смысл или замысел конференции в Джидде? Самое главное здесь - это стремление и желание стран Персидского залива действительно разрешить конфликт и продемонстрировать свое желание играть в высшей лиге. Казалось бы, саудитам выгодна война, ведь растут цены на нефть, ВВП страны поднимается как на дрожжах. Но не все так весело и радужно. Саудовцам есть что терять. По сравнению с прошлым годом темпы роста экономики королевства упали на 10%.

Кроме того, жить в условиях санкций опасно. Саудиты в принципе не боятся США, но для безопасного бизнеса с Россией лучше бы этих санкций не было. И в целом в условиях мировой турбулентности и продовольственно-энергетического кризиса потенциальные покупатели саудовской нефти слабеют. В долгосрочной перспективе рассчитывать исключительно на экспорт сырья не стоит.

Что касается политического момента, то за последние годы значимость Саудовской Аравии в мировой политике растет. На пару с Эмиратами в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) она принимает решения не только регионального, но и мирового масштаба. Именно по их инициативе Сирию недавно вернули в Лигу арабских государств. Параллельно с этим саудовцы и ОАЭ решили стать инвесторами турецкой экономики и заключили контракты с Турцией на десятки миллиардов долларов. В середине июля ССАГПЗ провела саммит с Центральной Азией, показывая, что не только Китай, НАТО, Россия и Турция могут здесь играть ключевую роль.

На украинском треке cаудитам гораздо сложнее. Ведь здесь надо учитывать мнение не только своего партнера, но и мировых лидеров. Несмотря на эти проблемы, надо признать, что саудиты уже играют. Стоит напомнить, что крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией состоялся именно благодаря посредничеству Эр-Рияда. Во время визита саудовского коллеги глава МИД РФ Сергей Лавров выразил за это благодарность.

Обмен пленными - уже миротворчество. Но очевидно, что саудитам этого мало, раз уж они решили провести масштабную конференцию. Как и китайский, турецкий и африканский планы, саудовский план нацелен на прекращение огня, а как максимум - на урегулирование конфликта. Россия приветствует такие усилия и попытки. Но пока что предпосылок к миру и переговорам с Киевом нет, говорит пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Нетрудно понять, о чем говорит Песков, если посмотреть на фронт боевых действий и поведение Запада. ВСУ все еще не отказываются от гибельных планов контрнаступления, а НАТО не перестает вооружать Украину. Параллельно совершаются атаки на российские территории, и дроны уже долетают до Москвы. В таких бескомпромиссных условиях разговаривать с Западом и Киевом не получится.

В целом, то что саудиты начали мирный процесс, имеет определенный смысл. Как минимум для них самих. Но если смотреть шире, то при объединении их усилий с усилиями Китая, Турции, Бразилии и стран Африки, может быть, инициатива будет более весомой и авторитетной. Но опять-таки никакой гарантии прогресса по прекращению огня нет, пока другая сторона не откажется от реванша.