Саудовская Аравия и Турция выступили с заявлением по поводу зернового соглашения

Опубликовано: 19:53, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эр-Рияд и Анкара сделали совместное заявление. В нем стороны отметили важность сделки по экспорту зерна

Саудовская Аравия и Турция считают важным соглашение об экспорте зерна. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, сделанном по итогам визита в Эр-Рияд турецкого президента.

Стороны отметили, что сделка играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности всего мира.

В заявлении также обращается внимание на то, что она помогала сохранять устойчивые цепочки поставок и стабильные цены на продукты питания.

Зерновая сделка

Впервые черноморская инициатива по экспорту зерна была оформлена летом 2022 года, после чего она продлевалась несколько раз. Последний раз участники соглашения продлили его 18 мая, а со вчерашнего дня его действие было прекращено. В РФ пояснили, что не продлили сделку из-за несоблюдения российской части соглашения. При этом в МИД РФ озвучили условия для ее возобновления.