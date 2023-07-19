Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки 

Опубликовано: 9:45, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД РФ назвали условия возвращения российской стороны к исполнению черноморского зернового соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что силы Организации Объединённых Наций располагают еще тремя месяцами для того, чтобы вывезти российское зерно и удобрения.

"У ООН есть еще три месяца для возможности реализации (меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений – прим. ред.), для достижения конкретных результатов"

– Мария Захарова

Дипломат отметила, что российская официальная Москва возобновит участие в черноморской инициативе лишь в случае результатов выполнения требований российской стороны.

Ранее сообщалось о том, что 18 июля Москва вышла из Черноморской инициативы, предполагающей ввоз зерна из Украины, в связи с несоблюдением странами-участницами российской части соглашения.

Причины, прекращения меморандума, в частности приводил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его слова Вашингтон превратил гуманитарную инициативу в бизнес-проект, поэтому зерно получали не беднейшие страны, а богатейшие страны.