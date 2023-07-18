Россия прекратила действие зерновой сделки

Опубликовано: 6:57, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С сегодняшнего дня, 18 июля, Россия прекратила действие Черноморской инициативы – вывоз украинского зерна по безопасному черноморскому коридору из портов Одессы и Николаева прекращен из-за несоблюдения российской части соглашения.

Черноморская инициатива, названная зерновой сделкой, сегодня прекратила свою работу: зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает.

Также Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря, по сути расформировав Совместный координационный центр в Стамбуле, в который входили представители сторон, занимавшиеся инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины, передает РИА Новости.

Как заявили в МИД РФ, для возобновления соглашения нужно достичь конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений, а что касается вывоза зерна, то у стран Запада осталась возможность "проявить солидарность" с Киевом и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.

Ситуацию осложняет то, что США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было вывезти по морю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы найти пути вывезти зерно. Но не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли за счет зерновой сделки, будь она продлена"

- Джон Кирби

К тому же для провоза зерна через Европу необходимо согласие со стороны ЕС, а поскольку у Евросоюза есть свои интересы, транспортировка зерна европейским маршрутом будет "более обременительной и менее эффективной", чем по Черному морю.

Однако договариваться с Россией о возможном продлении черноморской зерновой инициативы США не планируют.

"Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях с представителями российских властей напрямую об этом"

- Джон Кирби

Как отметил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, США превратили изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект.

"Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные "перекосы" в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов"

- Анатолий Антонов

К тому же на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а "преимущественно сытым государствам", добавил дипломат, отметив, что решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке "абсолютно адекватно сложившимся реалиям".