Прекращение "зерновой сделки" подтвердили в МИД РФ

Опубликовано: 15:09, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД России заявил о прекращении "зерновой сделки" с 18 июля. В ведомстве заявили, что выступают против ее продления. Об этом уведомлены Киев, Анкара и ООН.

С 18 июля действие "зерновой сделки" будет прекращено, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает гуманитарный коридор в Черном море, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как заявили на Смоленской площади, Россия выступает против ее продления и уже уведомила об этом Киев, Анкару и Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "зерновую сделку" образцом дипломатического успеха. По его словам, она "ушла в историю". До этого представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил об аннулировании инициативы.