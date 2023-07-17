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Прекращение "зерновой сделки" подтвердили в МИД РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД России заявил о прекращении "зерновой сделки" с 18 июля. В ведомстве заявили, что выступают против ее продления. Об этом уведомлены Киев, Анкара и ООН.

С 18 июля действие "зерновой сделки" будет прекращено, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает гуманитарный коридор в Черном море, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как заявили на Смоленской площади, Россия выступает против ее продления и уже уведомила об этом Киев, Анкару и Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "зерновую сделку" образцом дипломатического успеха. По его словам, она "ушла в историю". До этого представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил об аннулировании инициативы.

&quot;Зерновая сделка&quot; ушла в историю

"Зерновая сделка" ушла в историю

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