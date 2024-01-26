ЕС активизировался перед встречей Путина и Эрдогана

Главы МИД стран Европейского союза хотят улучшить отношения с Турцией, обходя острые углы.

В преддверии президентских выборов в Турции и Евросоюз, и администрация Джозефа Байдена своими заявлениями и при поддержке СМИ/НПО во всю старались добиться поражения Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако после его победы они тут же смирились и начали подавать турецкому президенту позитивные сигналы. На саммите НАТО в Мадриде Байден впервые после избрания встретился с Эрдоганом, хвалил его и улыбался. Турецкий президент тоже не остался в долгу, поддержал расширение НАТО, в ответ Байден пообещал ускорить передачу истребителей F-16.

Во второй раз потепление наметилось в прошлом месяце, после одобрения Эрдоганом членства Швеции в НАТО. Возникла иллюзия, что ради западных инвестиций Турция вернется под крыло Запада. Но не тут-то было. Анкара не намерена сбавлять темпы сотрудничества с мировым большинством. В конце января Эрдоган встретился с президентом Ирана, выразив с Эбрахимом Раиси солидарность в противостоянии терроризму и борьбе за права палестинцев. Неделю назад глава МИД Хакан Фидан дал понять, что его страна по-прежнему привержена Конвенции Монтрё и не пустит натовские корабли в Черное море. Более того, Эрдоган готовится к визиту Владимира Путина в Турцию. Предположительно, поездка состоится через неделю, 12 февраля.

Все эти шаги, подчеркивающие многополярный курс и независимость Турции, беспокоят ЕС, НАТО и США. Запад все еще не смирился с тем, что Турция - особая, незаурядная страна НАТО. Возможно, не только в экспертном сообществе, но и у руководителей в Белом доме и Брюсселе возникла иллюзия о смягчении внешнего курса Анкары. Поэтому перед предстоящим визитом Путина они стараются сделать максимум, чтобы не дать натовскому союзнику углубить связи с Москвой.

С левого фланга зашел Европейский союз. В конце января в Брюсселе провели форум для привлечения инвестиций в инфраструктуру Средней Азии. ЕС хочет связать регион с собой через транскаспийский "Срединный коридор", и здесь ключевые роли играют Турция с Азербайджаном. Между ними по территории Грузии уже построена железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс".

Спустя еще несколько дней главы МИД Евросоюза провели заседание. Одной из тем обсуждения стала Турция. Выяснилось, что все страны-члены хотят нормализовать отношения с Анкарой. "Все государства-члены согласны на установление более тесных отношений с Турцией", - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Сложности в отношениях никуда не делись, но демократия и раздражающая Европу внешняя политика Турции не должна стать помехой. "Мы должны расширить отношения с Турцией, работать в областях, где наши интересы пересекаются, и избегать проблем, которые отдаляют нас друг от друга", - добавил Боррель.

С правого фланга и менее тонко действуют Соединенные Штаты. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам, экс-спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси в интервью CNN Turk предложила Турции отказаться от купленных в России ЗРК С-400 в обмен на возврат в программу строительства истребителей пятого поколения F-35.

"Если мы сможем решить проблему С-400, то США были бы рады вернуть Турцию в семью F-35, но мы должны сделать так, чтобы Турция имела сильную противовоздушную оборону... Как вы знаете, это сложный вопрос. В наши дни ПВО нужна всем. Мы видим это во всем мире. Но если мы все же сможем решить эту проблему, проблема CAATSA исчезнет, и мы сможем вернуться к разговорам о F-35", - сказала Пелоси.

Предложения об улучшении отношений с ЕС и реверансы со стороны США по истребителям подчеркивают, что Запад не менее зависим от Турции, чем наоборот. Турция остается важным игроком в Черном море, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и внутри самого НАТО. В то время как американцев подталкивают к сворачиванию баз в Ираке и Сирии, Анкара находит общий язык с противниками Белого дома, и уже Энтони Блинкен просит Турцию поучаствовать в урегулировании палестинской проблемы.

Даже сами по себе обещания со стороны Запада могут пойти на пользу турецкой экономике. Любые заявления о перспективах снятия санкций и нормализации отношений создают благоприятный инвестиционный фон, необходимый бизнесу Турции. Шторм в экономике республики все еще продолжается, турецкий ЦБ поднял ключевую ставку уже до 35%, а его глава Хафизе Гайе Эркан ушла в отставку, не проработав на посту и года.

В то же время, едва ли Эрдоган даст "союзникам" обхитрить его. Недаром Фидан напомнил, что США "использовали сделку по С-400 в качестве предлога" для исключения Турции из программы F-35. Турция нацелена на совмещение импортного оборудования с разработкой своих ПВО и авиации. А отношения с Россией продолжают развиваться. Повестка переговоров Путина и Эрдогана весьма широкая, это и альтернативная "зерновая сделка", и реализация газового хаба, и АЭС в Синопе, не говоря про возможный запуск переговорной площадки "Стамбул-2" по Украине.

Диверсификация связей с Западом нужна Турции, потому что нет никаких гарантий, что ЕС завтра не возьмется за старое. Нет никаких гарантий, что страна не получит новую порцию критики, санкций и попыток революции при очередных усилиях Анкары по созданию альтернативных проектов хоть с Ираном, хоть с Китаем, хоть с Россией либо самостоятельных действиях на Ближнем Востоке.