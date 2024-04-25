Эрдоган проведет встречу с президентом Германии Штайнмайером

Президенты Германии и Турции проведут встречу в Анкаре. Лидеры двух стран обсудят отношения между странами, вопросы безопасности, а также региональные проблемы.

Анкара готовится к визиту президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Лидер Германии обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом развитие отношений между странами, поведали в администрации лидера Турции.

Сообщается, что особое внимание будут уделено вопросам сотрудничества в области обороны. Также стороны обсудят вопросы, связанные с положением турецкой общины в Германии.

Берлин и Анкара также обсудят взаимодействие по линии ЕС и актуальные региональные проблемы.

В администрации Эрдогана возлагают большие надежды на этот визит. В Анкаре рассчитывают, что "глубокие и древние" отношения двух стран получат дополнительный стимул к развитию.