Эрдоган не полетит в Брюссель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, которая пройдет сегодня в Брюсселе: турецкий лидер считает, что у Европы нет ясности в голове, пишет турецкая газета Hurriyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался лететь на встречу лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе (Бельгия), сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

"Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать"

- колумнист Hürriyet Абдулькадир Сельви

Лидеры стран ЕС планируют сегодня в очередной раз обсудить ситуацию в экономике ЕС, следующий многолетний бюджет интеграционного объединения, а также расходы на оборону, пишет издание.

После приезда 12 марта в Анкару премьер-министра Польши Дональда Туска существовала вероятность того, что Эрдоган все же примет решение присоединиться к участникам саммита, однако турецкий лидер решил иначе, хотя на пресс-конференции по итогам переговоров с Туском он заявил, что полноправное членство в Евросоюзе остается стратегической целью республики.

Напомним, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, говоря об отношении Анкары к сотрудничеству с ЕС, отметил: власти страны настроены на двустороннее сотрудничество, но при этом готовы к любым возможным сценариям. Если Евросоюз не пойдет на это, отсутствие тесных связей с Европой не станет для Турции глобальной проблемой.