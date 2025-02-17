Вестник Кавказа

Анкара рассчитывает на сотрудничество с ЕС – Хакан Фидан

Анкара рассчитывает на сотрудничество с ЕС – Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Глава МИД Турции высказался об отношении Анкары к сотрудничеству с ЕС. В Анкаре настроены на двустороннее сотрудничество, но при этом готовы к любым возможным сценариям.

Турция настроена развивать сотрудничество с ЕС, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан газете ​​Al Jazeera Arabic. При этом глава дипломатии Анкары подчеркнул, что отсутствие тесных связей с Европой не станет для Турции глобальной проблемой.  

"Я имею в виду, что нам нужно хорошее сотрудничество, двустороннее сотрудничество. Но, честно говоря, мы не определяем его с точки зрения необходимости. Было бы хорошо, если бы это произошло, но не "конец света", когда этого не происходит"

– Хакан Фидан 

Глава МИД Турции также отметил устойчивость власти в стране, несмотря на все вызовы, которые стояли перед Анкарой в последние 10-15 лет. 

"Турция видела войны по соседству, видела попытки, в том числе попытки переворота, внутри себя. Вопреки всему этому нам, к счастью, удалось противостоять экономическим кризисам, политическим кризисам и кризисам безопасности"

– Хакан Фидан

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