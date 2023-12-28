Госдеп хочет рассорить Россию и Турцию

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предлагает Турции отказаться от российский ЗРК С-400.

В истории с конфликтом США и Турции вокруг программы истребителей F-35 появилась новая переменная. Имя ей - Нэнси Пелоси. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам и бывшая спикер Палаты Представителей предложила Турции сделку: американцы возвращают Анкару в программу F-35, а турки отказываются от российских ПВО.

С точки зрения США все выглядит логично. Ведь в 2019 году Турция была исключена из проекта создания истребителей пятого поколения именно после решения закупить у России ЗРК С-400 "Триумф". В Госдепе утверждали, что российские системы несовместимы с натовскими. Анкара же мотивировала свое решение отказом Вашингтона продать ей американские ЗРК Patriot.

Конфликт США и Турции

Долгое время вопрос с F-35 висел в воздухе. Разногласия США и Турции расширялись. Бывший президент Дональд Трамп в 2019 году пригрозил уничтожить турецкую экономику за ее военную операцию на севере Сирии против боевиков из курдского движения YPG. Вдобавок к этому, росла напряженность в Средиземном море. Анкара поддержала правительство национального согласия в Ливии и заключила с ним договор о разграничении морских границ для разработки газовых месторождений. Это привело в ярость Египет, Израиль, Грецию и Кипр, которых поддержали Франция и США.

В 2020 году турецкие корабли у берегов Ливии взяли под прицел французский фрегат "Курбе", пытавшийся досмотреть грузы в Триполи. В том же году Греция и Турция чуть не вступили в войну из-за геологоразведки турецких кораблей у берегов Кипра, где тоже были найдены запасы газа. В период правления Джозефа Байдена углублялись противоречия по внутренней политике. Байден, считая власть Реджепа Тайипа Эрдогана диктатурой, угрожал санкциями из-за параллельного импорта/экспорта Турции с Россией, а также впервые принял резолюцию с нелегитимными обвинениями Османской империи в "геноциде" армянского населения.

Компромиссы США и Турции

Эрдоган и его министры, конечно, добивались от США компенсации за заморозку участия в программе F-35. Компромиссным вариантом считалась передача истребителей четвертого поколения F-16. Трамп перед уходом из Белого дома дал согласие на это. Но Конгресс выступил против. В 2022 году появился шанс для Анкары, чтобы изменить настрой Конгресса. Американцам от Турции нужно было согласие на вступление Швеции в НАТО, и среди ряда других условий, как выдача курдских боевиков, Эрдоган назвал передачу F-16.

После прошлогодних выборов в Турции наметилась нормализация отношений между Вашингтоном и Анкарой. На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году Эрдоган согласился на членство Швеции. В обмен на это Байден дал согласие на поставку F-16. Последнее слово в сделке было за законодательными органами. В начале 2024 года Великое национальное собрание Турции ратифицировало заявку Швеции в НАТО. Однако Конгресс до сих пор тянет с вопросом истребителей.

Дилемма F-35

В этом контексте заявления Пелоси об F-35 звучат курьезно. Конгрессу сперва надо хотя бы на F-16 согласиться, а уже потом говорить о более современных истребителях. Хотя, если США действительно готовы вернуть Турцию в программу F-35, вопрос по F-16 должен отпасть, ведь их американцы обещали поставить в счет компенсации $1,4 млрд, вложенных турецким правительством в разработку "35-х".

Но, как и с 16-ми, с F-35 есть один большой минус. Это недоверие. Где гарантия того, что США под очередных предлогом не введут повторные санкции против Турции? И к тому же, Пелоси требует от Эрдогана слишком высокую цену. Ведь закупка С-400 - это дело не только военное, но и стратегическое. Вспомните контекст, в котором Анкара покупала российские С-400: дело было не столько в отказ США продавать "патриоты", сколько в попытке госпереворота в Турции. Эрдоган решил полностью диверсифицировать свои связи и начал сближение с Востоком и Россией в ущерб де-факто враждебным НАТО и ЕС.

Товарооборот между Россией и Турцией в прошлом году побил все рекорды - свыше $65 млрд. Реализуются проекты газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Москва и Анкара собираются построить новую АЭС в Синопе и реализовать газовый хаб в Турции. Соглашаясь с отказом от С-400, Турция ставит на кон не только свою обороноспособность, но и многомиллиардные взаимовыгодные сделки с Россией. Едва ли Анкара пойдет на это. В истории со Швецией Турция рискует не получить истребители F-16, а при возврате в программу F-35 под риском окажутся отношения с важным экономическим партнером.