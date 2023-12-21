Турция ждет от США поставки F-16

Министр иностранных дел Турции обсудил с госсекретарем США передачу военных самолетов F-16. Также представители властей поднимали тему ситуации в секторе Газа.

Власти Турции ожидают от США реализацию договоренностей о передаче истребителей F-16 турецкой стороне. Такую информацию озвучил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в процессе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По информации дипломатов обсуждение проходило по инициативе правительства США.

Также Фидан рассказал, что о том, что Турция одобрила законопроект, который касается вступления Швеции в НАТО.

Турецкая сторона надеется, что власти США будут взаимодействовать в рамках сотрудничества и придерживаться договоренностей.

Кроме этого, власти обсудили обстановку в секторе Газа. Глава МИД подчеркнул, что Турция настаивает на немедленном прекращении боевых действий и поддерживает старт мирных переговоров.