Турция ждет от Швеции продвижений по ее вступлению в НАТО

Советник президента Турции заявил, что Анкара ждет от Стокгольма серьезных продвижений по вступлению Швеции в НАТО. Ранее был одобрен протокол о членстве Швеции.

Советник турецкого лидера, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Стокгольм предпринял серьезные шаги для вступления в НАТО.

Ранее комиссия по иностранным делам турецкого парламента одобрила протокол о членстве Швеции в альянсе, его передали на рассмотрение Генассамблеи.

"Швеция внесла изменения в свое законодательство, конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги. Если вы скажете, что 100% из них были реализованы, то на самом деле эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, не очень просты"

- Акиф Чагатай Кылыч

Он отметил, что Анкара надеется на серьезные продвижения Швеции в данном вопросе. Кроме того, посол подчеркнул, что учреждения Турции и Швеции часто обмениваются информацией.

В заключение советник добавил, что сейчас свое слово должно сказать Генассамблея парламента.