Турция озвучила повестку дня визита Владимира Путина

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан перечислил темы, подготовленные Анкарой для личного диалога президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Путина. Среди них есть и двусторонние экономические проекты, и ключевые региональные политические проблемы.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан рассказал сегодня о вопросах, которые президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить для согласования и дискуссии президенту России Владимиру Путина во время его визита в Анкару.

По словам Фидана, в центре внимания с турецкой стороны будет находится комплекс газовых вопросов, включая утверждение схемы работы газового хаба в Турции. В целом Эрдоган заинтересован в разговоре с Путиным по энергетическим вопросам двустороннего взаимодействия, включая реализацию проекта атомной электростанции "Аккую".

В политической сфере президент Турции предложит российскому коллеге обговорить дальнейшие действия двух стран в Сирии, а также пути разрешения палестино-израильского кризиса.