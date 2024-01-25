Когда состоится визит Путина в Турцию?

Источники в Анкаре назвали возможную дату визита президента РФ в Турцию. До нее остается чуть больше 10 дней.

Российского президента ожидают в Турции чуть менее чем через две недели – 12 февраля, сообщает Reuters.

Агентство ссылается при этом на представителя турецких властей.

Ту же самую дату называло 20 января издание Türkiye. Газета также ссылалась на свои источники.

Напомним, свою поездку в Турцию российский лидер анонсирован на "Прямой линии" в декабре.

Предыдущие международные визиты Путин совершил на Ближний Восток. 6 декабря 2023 года президент побывал в ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Турции российский лидер в последний раз был более четырех лет назад – 8 января 2020 года, еще до пандемии коронавируса. Тогда в ходе рабочего визита вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он запустил газопровод "Турецкий поток".