Вестник Кавказа

Когда Путин совершит визит в Турцию?

Когда Путин совершит визит в Турцию?
© Фото: сайт Кремля

В Кремле сообщили, что визит Владимира Путина в Турцию состоится в феврале. Ранее говорилось, что дата приезда будет зависеть от графика лидеров двух стран.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил о скором визите Владимира Путина в Турцию.

Он отметил, что визит российского лидера в Турцию в настоящее время готовится. По его словам, он состоится в феврале текущего года.

Ранее сообщалось, что дата приезда Путина в Турцию будет зависеть от графика руководителей двух государств. Путин на «Прямой линии» говорил, что намерен встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года.

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