Вестник Кавказа

Экономика Армении: оптимистичное сегодня и туманное завтра

Евгений Николайчук
Экономика Армении: оптимистичное сегодня и туманное завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выступая сегодня на очередном заседании Национального собрания Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян призвал отказаться от "исторической Армении" в пользу "реальной Армении". Что это значит? Попробуем разобраться.

Реалии нынешней Армении таковы, что страна в экономическом плане полностью зависит от окружения, от налаженных каналов внешнеэкономической деятельности, от поставок, главным образом из России и Ирана, а это – историческое наследие, от которого и призывает избавиться Пашинян.

Конечно, говоря о том, что гражданам самим нужно строить "реальную" Армению, а США и ЕС не решат их проблемы, армянский премьер лукавит: вдохновленный Брюссельской встречей с новыми западными "покровителями", как раз он наивно рассчитывает на то, что "новый" друг окажется лучше старого - богаче, благосклоннее, а главное - щедрее.

Реалии нынешней экономики Армении

На сегодняшний день ведущий торговый партнер Армении – Россия. Товарооборот двух стран по итогам девяти месяцев минувшего года составляет $4,4 млрд – это на 43,5% больше, чем годом ранее. И хотя вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявляет о фактическом паритете в торговле, приоритеты очевидны: в Армении работает более 40 крупных российских компаний, Армения закупает у России газ и нефтепродукты – по данным за 2022 год из России в Армению поступило почти 2,6 млн кубометров природного газа - годовой рост составил 6,1% - на $443,2 млн. Импорт сжиженного газа из России вырос в 4,1 раза - до 81 503 т, на $34.3 млн. Что касается нефтепродуктов, то в 2021 году Армения закупила их в России на $270 млн. Также Россия продает Армении ядерное топливо для единственной в стране Мецаморской атомной электростанции. Армения закупает у России 32,7% минеральных удобрений, 17,5% продовольственных и сельскохозяйственных товаров - пшеницу, подсолнечное масло, шоколадные и мучные кондитерские изделия, маргарин, кукурузу и многие другие пищевые продукты, 18,9% машин, оборудования и легковых автомобилей, а также 11,7% металлов и изделий из них, а это стальные трубы, различные кабеля и холодильное оборудование, при этом более 90% расчетов между странами идут в российских рублях. Немалую роль в стране играет и туризм – с января по сентябрь 2023 года из России в Армению съездили 843 тыс туристов.

Что Россия получает взамен? Сырье – это железо, медь, молибден, свинец, цинк, золото, серебро, сурьма, алюминий и другие дефицитные и редкие металлы. Оборудование – его экспорт в 2022-м вырос в 10 с лишним раз: примерно с $60 до $695 млн. Бриллианты, экспорт которых за тот же год вырос где-то в 4 раза, до примерно $418 млн. И все же основными статьями экспорта Армении являются алкогольные напитки, рыба, сыр, консервированные фрукты, джем, кофе и минеральные воды, интерес к которым после скандала с "Джермуком" значительно поубавился. Что касается туризма, то Россию за девять месяцев 2023 года посетили 269 тыс армянских туристов.

Ситуация с Ираном похуже – несмотря на близость стран и открытые границы, товарооборот Армении и Ирана за 10 месяцев 2023 года составил $566 637,7 тыс, увеличившись всего на 0,2% по сравнению с январем-октябрем 2022 года, свидетельствуют данные Нацстата Армении. Правда, Армения и Иран будут стремиться шестикратно увеличить объем взаимной торговли.

"Я и мой иранский коллега подтвердили стремление увеличить объемы взаимной торговли сначала до $1 млрд, а затем - до $3 млрд в год, согласно достигнутой между премьер-министром Армении и президентом Ирана договоренности"

- глава МИД Армении Арарат Мирзоян

Пока какие-то подвижки заметны лишь в импорте иранского природного газа – он вырос на 6,4%, до $60,9 млн, тем не менее, это лишь 9,2% от его общего импорта - 87,7% голубого топлива поступает в страну из России, и понемногу – из Ирака, ОАЭ, Греции,  Китая, Турции, Республики Корея, Италии и Германии. А вот импорт сжиженного газа из Ирана сократился на 80,7% до 8 259,4 т, до $3.1 млн. Из Ирака он упал на 95,5% до 483,2 т, или $178.6 тыс.

В итоге экономика Армении сейчас занимает 69 место среди 141 страны мира – таковы данные Евростата. Не лучший, но и далеко не худший показатель.

Строить "реальную Армению" – в устах армянского премьера означает радикально изменить экономику страны, переориентировав ее на Запад. Оставим на совести Пашиняна вопрос, нужны ли Европе и США армянские медь, коньяк, севанская форель и сомнительная минералка, и посмотрим, что в сухом остатке сейчас.

Нужна ли Западу Армения

По данным Национальной статистической службы Армении, в 2022 году торговый оборот с США вырос до $465 млн с $207 млн в 2021 году. Да, это в 2,2 раза больше, вот только два нюанса: рост в 3,1 раза показал лишь импорт в страну американских товаров, а вот экспорт из Армении в США упал на 4,4% и составил всего $78 млн. И еще: это не идет ни в какое сравнение с торговлей с Россией и даже с Ираном.

Армения поставляет в США большей частью алюминиевую фольгу – это около половины всего ее американского экспорта, причем производится она на заводе "Русал-Арменал", принадлежащем российскому концерну "Русал", и США закупают треть продукции завода.

Однако и с этим есть проблема, и даже пока не санкционная – дело в том, что в США достаточно и своих ее производителей, которые считают, что внешние поставки фольги – это недобросовестная конкуренция, и торговый департамент США даже возбудил дело на основании их жалоб, предложив применить для фольги из Армении заградительную пошлину. Однако пока правительство Армении вместе со специалистами "Русала" и организациями армянской общины США смогло добиться относительно благоприятного в этой обстановке решения – планируемую пошлину в 188,84%, которая сводила на нет всю работу завода, снизили до приемлемых 29,11%. Пока же Армения экспортирует в США фольгу примерно на $30-40 млн, а это десятые доли процента на американском рынке.

Что же касается импорта из США в Армению, то, судя по стыдливому молчанию армянских СМИ, это большей частью "серый" транзит, затем переправляющийся из страны в Россию – в сети Интернет есть лишь отрывочные данные по импорту из США в 2021 году, в которых фигурируют легковые автомобили и лекарства.

Примерно такая же ситуация с торговлей со странами Евросоюза, хотя статистика здесь получше: так, за девять месяцев минувшего 2023 года Армения нарастила товарооборот со странами ЕС на 43,8%, достигнув рекордной отметки в $2,1 млрд. Хотя и здесь экспорт из страны в европейские страны вырос лишь на 17,8%, что снова наталкивает на мысль о "сером" транзите в Россию - тем более, что армянские СМИ утверждают: внешнеторговый оборот со странами ЕС продолжает расти высокими темпами благодаря наращиванию объемов за счет импорта – большей частью это касается Германии, Дании, Польши, Италии и Кипра.

Туманные перспективы

Если подвести итог, то будет он грустным: выбрав предложенный Пашиняном путь "реальной Армении", страна может столкнуться с жестокой реальностью, и в первую очередь – в экономике. Разрушив торговые связи, прежде всего с Россией и ЕАЭС, которые на сегодняшний день являются ее драйверами, Армении будет уготована единственная роль – "серого" транзитера, которая скорее нокаутирует экономику, а не поможет бюджету.

На днях в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Пашинян остался ею доволен.

"Мы провели отличные обсуждения с нашими партнерами из США и ЕС в направлении расширения сотрудничества с целью укрепления экономической, гуманитарной и демократической стабильности Армении"

- Никол Пашинян

Урсула фон дер Ляйен пообещала помочь армянской экономике инвестициями и грантами на социально-экономическое развитие на 270 млн евро в течение четырех лет. США пообещали инвестировать в сферы госуправления и экономики Армении $65 млн, лишь бы Армения отказалась от сотрудничества с Россией.

Однако пока экономическое сотрудничество в формате "ЕС–США–Армения" ограничивается символическими жестами и обещаниями. Впрочем, это и неудивительно: сам по себе Ереван не представляет особой экономической ценности ни для Вашингтона, ни для Брюсселя, поэтому рассчитывать на щедрость "новых" западных друзей Армении не стоит. 

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