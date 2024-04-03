Вестник Кавказа

Армения не выживет без России

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с заведующим сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН Артемом Пылиным новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина, Гия Саралидзе и Артем Пылин обсудили диверсификацию экономики Армении, перспективы развития транспортных коридоров через Азербайджан, экономические выгоды стран региона от сотрудничества с Россией, а также приостановку действия карт «МИР» на постсоветском пространстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кямиль Аскеранов. Новая экономика Азербайджана. В чем суть?

Кямиль Аскеранов. Новая экономика Азербайджана. В чем суть?

Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян. Как «Мимино» в «России» снимали

Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян. Как «Мимино» в «России» снимали

Азербайджан. Армения. Грузия. Что мешает торговле на Южном Кавказе. Главное

Азербайджан. Армения. Грузия. Что мешает торговле на Южном Кавказе. Главное

Выгода Грузии, Азербайджана и Армении от России и Запада. Главное

Выгода Грузии, Азербайджана и Армении от России и Запада. Главное

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы