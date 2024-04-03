Армения не выживет без России

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с заведующим сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН Артемом Пылиным новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина, Гия Саралидзе и Артем Пылин обсудили диверсификацию экономики Армении, перспективы развития транспортных коридоров через Азербайджан, экономические выгоды стран региона от сотрудничества с Россией, а также приостановку действия карт «МИР» на постсоветском пространстве.