Продукты впервые за год подорожали в Армении

Цены на продукты немного выросли в Армении – еда дорожает в первый раз более чем за годичный срок, сообщает ЕАБР. Тем не менее, в целом инфляция не превышает таргета ЦБ.

Рост цен на продукты впервые за долгое время зарегистрирован в Армении, следует из данных Евразийского банка развития.

В его макрообзоре говорится о ускорении инфляции в Армении: в июле-2024 рост составил 1,4% относительно аналогичного периода 2023 года, в июне показатель составлял 0,8%.

В банке уточнили, что инфляция ускоряется в основном за счет изменения динамики цен на еду.

"Продукты питания подорожали (на 0,7% в сравнении с июлем прошлого года) впервые за 14 месяцев"

– ЕАБР

Кроме того, добавили в банке, относительно минувшего года в июле увеличились темпы роста цен на услуги. В прошлом месяце он достиг 3,1%, а в июне составлял 2,7%.

В то же время, при нынешнем ускорении инфляция не выходит за пределы целевого интервала, установленного Центробанком Армении. Регулятор ожидает, что к концу года рост цен составит 1,5%.