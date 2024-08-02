Продукты впервые за год подорожали в Армении

Рост цен на продукты впервые за долгое время зарегистрирован в Армении, следует из данных Евразийского банка развития.
В его макрообзоре говорится о ускорении инфляции в Армении: в июле-2024 рост составил 1,4% относительно аналогичного периода 2023 года, в июне показатель составлял 0,8%.
В банке уточнили, что инфляция ускоряется в основном за счет изменения динамики цен на еду.
"Продукты питания подорожали (на 0,7% в сравнении с июлем прошлого года) впервые за 14 месяцев"
– ЕАБР
Кроме того, добавили в банке, относительно минувшего года в июле увеличились темпы роста цен на услуги. В прошлом месяце он достиг 3,1%, а в июне составлял 2,7%.
В то же время, при нынешнем ускорении инфляция не выходит за пределы целевого интервала, установленного Центробанком Армении. Регулятор ожидает, что к концу года рост цен составит 1,5%.