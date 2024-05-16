Глава Минэкономики рассказал о жизненно важной задаче Армении

Геворг Папоян объяснил, почему для Армении так важно диверсифицировать свою экономики. По его слова, от этого зависит экономическая безопасность республики.

Министр экономики Армении назвал диверсификацию экономики жизненной необходимостью для республики. Об этом Геворг Папоян заявил 12 сентября, общаясь с журналистами.

"Диверсификация является жизненной необходимостью для повышения сопротивляемости и конкурентоспособности нашей страны"

– руководитель ведомства

Он подчеркнул, что совершенно неважно, какой будет торговля Армении с какой-либо страной.

"Если бы торговля нашей страны с США составляла 80%, а с остальным миром – 20%, я бы все равно говорил о диверсификации"

– армянский министр

По словам Папояна, экономическая безопасность любого государства зависит от того, сколько у него вариантов для импорта и экспорта. Чем их больше, тем выше устойчивость страны, добавил он.