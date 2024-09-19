Вестник Кавказа

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Новороссийска обвиняется в краже электронных сигарет из грузового фургона. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

44-летний житель Новороссийска похитил электронные курительные устройства из грузовой машины. Стоимость ущерба составила 200 тысяч рублей, уголовное дело направлено в суд, передает пресс-служба УМВД по городу. 

Как рассказали правоохранители, житель города не смог пройти мимо грузовика во время выгрузки товара. Мужчина заметил, что грузчик отвлекся, и быстро умыкнул одну из коробок, в которой находились устройства для бездымного курения. 

Похитителя задержали оперативники, в его доме нашли часть украденного. Некоторое количество электронных сигарет мужчина успел сбыть. 

Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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