Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Житель Новороссийска обвиняется в краже электронных сигарет из грузового фургона. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

44-летний житель Новороссийска похитил электронные курительные устройства из грузовой машины. Стоимость ущерба составила 200 тысяч рублей, уголовное дело направлено в суд, передает пресс-служба УМВД по городу.

Как рассказали правоохранители, житель города не смог пройти мимо грузовика во время выгрузки товара. Мужчина заметил, что грузчик отвлекся, и быстро умыкнул одну из коробок, в которой находились устройства для бездымного курения.

Похитителя задержали оперативники, в его доме нашли часть украденного. Некоторое количество электронных сигарет мужчина успел сбыть.

Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до пяти лет тюрьмы.