Вестник Кавказа

Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска

Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
14-летняя школьница пропала без вести в Новороссийске. Спустя время ее нашли сотрудники полиции в парке. Выяснилось, что она сбежала от родителей после ссоры.

Сотрудники правоохранительных органов Новороссийска нашли 14-летнюю девочку. Ранее ее объявили пропавшей без вести, рассказали в МВД Кубани.

Информация о пропаже ребенка поступила в полицию сегодня. Ее отправили обеспокоенные родители. Они сообщили, что подросток ушел из дома в два часа ночи и не вернулся.

Девочку нашли в парке Фрунзе. Оказалось, что она сбежала из дома из-за ссоры с родителями.

В ведомстве отметили, что она цела и здорова.

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