Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска

14-летняя школьница пропала без вести в Новороссийске. Спустя время ее нашли сотрудники полиции в парке. Выяснилось, что она сбежала от родителей после ссоры.

Сотрудники правоохранительных органов Новороссийска нашли 14-летнюю девочку. Ранее ее объявили пропавшей без вести, рассказали в МВД Кубани.

Информация о пропаже ребенка поступила в полицию сегодня. Ее отправили обеспокоенные родители. Они сообщили, что подросток ушел из дома в два часа ночи и не вернулся.

Девочку нашли в парке Фрунзе. Оказалось, что она сбежала из дома из-за ссоры с родителями.

В ведомстве отметили, что она цела и здорова.