Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

МВД Краснодарского края доложили об успешном поиске несовершеннолетней девочки, приехавшей в регион из Подмосковья с родителями. Ее нашли в доме у интернет-подруги.

Сотрудники краснодарских правоохранительных органов нашли девушку-подростка из Подмосковья. Ранее она считалась пропавшей без вести, рассказали в МВД Кубани.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение несовершеннолетней в станице Новолабинской Усть-Лабинского района»

- МВД России по Краснодарскому краю

15-летнюю девочку обнаружили в доме у подруги, с которой познакомилась в соцсетях. Свой побег она объяснила ссорой с родителями.

Следователи установили, что жительница Подмосковья невредима. Сейчас она ждет родителей в специальном центре в Усть-Лабинске.