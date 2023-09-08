Заселение и восстановление Кельбаджара продолжится

Опубликовано: 10:49, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Кяльбаджарского района продолжат возвращаться на свою малую родину. Кроме того, продолжится восстановление района. Из руин возродят город, поселок и 13 сел

В период с 2024 по 2025 годы возвращение жителей Кельбаджара продолжится. Планируется, что в родной город вернется около 13 тысяч человек. Уточняется, что более 5 тысяч – в город, около 8 тысяч – в села и поселок района.

Также стало известно, что через три года в Кельбаджарском районе планируется восстановить 15 населенных пунктов: город, поселок и 13 сел.