Возвращение в Физули: в родной город вернулось 25 семей

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Жители Физули продолжают возвращаться в родные края. Сегодня в город приехало 25 семей. Все они получили оборудованные квартиры в новостройках.

В Азербайджане продолжается реализация программы по возвращению бывших вынужденных переселенцев в восстановленный Физули.

Так, в четверг, 7 сентября, группа из 25 семей (всего 102 человека) человек приехала в Физули из Баку. Всего в родной город вернулось 95 семей, или 349 человек.

Все семьи получили обустроенные квартиры в новых домах.

Роль Физули в жизни Азербайджана

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каков будет вклад Физули в азербайджанскую экономику в обозримой перспективе, когда население по большей части вернется в город и район.

"Стоит отметить, что Физулинский район в советское время был сельскохозяйственным. Там весьма благодатные угодья. Этим летом я как раз проехать по территории Физули и наблюдал, как на территориях, которые уже очищены от мин, начинаются посевы пшеницы. Также есть сады. Так что сельское хозяйство в районе наверняка будет развиваться активно и вносить значительный вклад в ненефтяную экономику Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"В городе Физули планируется поселить порядка 50 тыс человек. Он находится на пересечении дорог, которые строятся или проходят в регионе, и расположен недалеко от Ирана. Следовательно, он будет играть роль транспортного перекрестка и инфраструктурным аспектом также будет приносить пользу экономике страны. Наряду с этим ожидается, что Физули станет промышленным центром, чьи предприятия, вероятнее всего, будут работать с ресурсами Карабаха и Восточного Зангезура, где имеются значительные запасы разнообразных полезных ископаемых", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Учитывая выгодное географическое положение, а также наличие международного аэропорта, в Физули будут формироваться экономические кластеры, работающие не только с внутренним рынком, но и с экспортными нуждами. Конечно, пока об этом немного рано говорить, ведь в Физули сейчас живет всего 349 человек, но по мере того, как население будет расти, все яснее будет видеться конкретный экономический формат города", - подчеркнул экономист.