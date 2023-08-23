Строительство 26 домов в Физули завершится в этом году

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев пообщались с жителями Физули, которых переселили в новые дома жилого комплекса MIDA.
Лидерам двух государств рассказали о жилом комплексе, который был возведен Государственным агентством жилищного строительства.
ЖК состоит из 38 зданий. Во всех домах будет в общей сложности 646 квартир, из которых 318 – двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 – четырехкомнатные.
Сейчас возведение комплекса продолжается. Отмечается, что к концу года завершится строительство 26 домов. Все квартиры будут оснащены мебелью, бытовой техникой и счетчиками. Кроме того, строители уже работают над установкой лифтов и отопления.
Помимо этого, на территории ЖК появятся парк, здания социального значения, парковки и спортплощадки.