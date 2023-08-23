Строительство 26 домов в Физули завершится в этом году

Опубликовано: 20:30, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце 2023 года в Физули завершится строительство еще 26 домов. Сегодня там побывали Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев. Они ознакомились с работами по восстановлению города.

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев пообщались с жителями Физули, которых переселили в новые дома жилого комплекса MIDA.

Лидерам двух государств рассказали о жилом комплексе, который был возведен Государственным агентством жилищного строительства.

ЖК состоит из 38 зданий. Во всех домах будет в общей сложности 646 квартир, из которых 318 – двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 – четырехкомнатные.

Сейчас возведение комплекса продолжается. Отмечается, что к концу года завершится строительство 26 домов. Все квартиры будут оснащены мебелью, бытовой техникой и счетчиками. Кроме того, строители уже работают над установкой лифтов и отопления.

Помимо этого, на территории ЖК появятся парк, здания социального значения, парковки и спортплощадки.