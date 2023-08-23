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Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли школу в Физули

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли школу в Физули
© Фото: Азертадж
Лидеры Азербайджан и Узбекистана приняли участие в открытии первой школы в городе Физули. Школа построена Узбекистаном в рамках помощи с восстановлением освобожденных территорий Азербайджана.

Сегодня в азербайджанском городе Физули открылась школа, участие в торжественной церемонии открытия приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент, первая леди республики Мехрибан Алиева и иностранные гости -  президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вместе с супругой.

Полная средняя школа No1, носящая имя Мирзы Улугбека, выдающегося среднеазиатского просветителя, стала первой школой в освобожденном и восстанавливаемом после многолетней оккупации школой в Физули. Данная школа, в строительстве которой принял участие Узбекистан, стала, по мнению Ильхама Алиева, символом братства двух народов.

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