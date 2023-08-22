Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку

Опубликовано: 11:24, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В аэропорту узбекского лидера и его супругу встречали зампремьера АР, замглавы МИД Азербайджана и другие официальные лица.

Самолет с узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым на борту совершил посадку в аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

В честь приезда главы Узбекистана в аэропорту был выстроен почетный караул, а также установлены государственные флаги обеих стран.

Мирзиеева вместе с его супругой встречали первый зампремьера Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД АР Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Напомним, в рамках визита узбекский лидер проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудят углубление двусторонних отношений.

Кроме того, президенты стран запланировали поездки в Физули и Шушу. По итогам переговоров состоится принятие пакета соглашений.