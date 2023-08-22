Президент Узбекистана отправился с визитом в Азербайджан

Шавкат Мирзиеев прибудет в Баку сегодня. В Азербайджане он встретится с Ильхамом Алиевым, вместе президенты посетят города Шуша и Физули.
Сегодня лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился с официальным визитом в Азербайджан.
Поездка совершается по приглашению азербайджанского президента Ильхама Алиева.
«В соответствии с программой пребывания в городе Баку пройдут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах»
– пресс-служба президента Узбекистана
Президенты совместно совершат поездку в азербайджанские города Физули и Шуша. Кроме того, в программу визита включено несколько мероприятий с участием двух лидеров.