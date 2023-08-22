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Президент Узбекистана отправился с визитом в Азербайджан

Президент Узбекистана отправился с визитом в Азербайджан
© Фото: сайт президента Азербайджана
Шавкат Мирзиеев прибудет в Баку сегодня. В Азербайджане он встретится с Ильхамом Алиевым, вместе президенты посетят города Шуша и Физули.

Сегодня лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился с официальным визитом в Азербайджан.

Поездка совершается по приглашению азербайджанского президента Ильхама Алиева.

«В соответствии с программой пребывания в городе Баку пройдут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах»

– пресс-служба президента Узбекистана

Президенты совместно совершат поездку в азербайджанские города Физули и Шуша. Кроме того, в программу визита включено несколько мероприятий с участием двух лидеров.

Президент Узбекистана едет в Баку и Карабах

Президент Узбекистана едет в Баку и Карабах

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