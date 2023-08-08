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Президент Узбекистана едет в Баку и Карабах

Алиев и Мирзиеев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Шавкат Мирзиеев совершит в августе официальный визит в Азербайджан. Ранее приезд президента Узбекистана обговаривался в ходе телефонного звонка глав государств.

Узбекский президент Шавкат Мирзиеев приедет с официальным визитом в Азербайджан в августе, сообщил глава правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.

Он отметил, что сегодня отношения между Баку и Ташкентом развиваются динамично во всех направлениях. Кроме того, Шафиев анонсировал открытие школы в Физули, которая строится при поддержке Узбекистана.

По его словам, сегодня обе страны развивают двусторонние отношения, работают над обеспечением региональной безопасности и перестраивают свою политику в связи с текущими реалиями и вызовами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Узбекистана выразил уверенность, что скорый визит Шавката Мирзиеева станет новым этапом в развитии отношений между Баку и Ташкентом.

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