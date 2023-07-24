Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Алиев поздравил Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов в работе на благо Узбекистана. В свою очередь узбекский лидер поблагодарил азербайджанского президента за поздравление и внимание.
В ходе телефонного разговора главы двух стран высоко оценили развитие двусторонних отношений, отметив важность взаимных визитов на высоком уровне. Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В заключение оба лидера выразили уверенность, что скорый приезд Шавката Мирзиеева в Баку станет следующим этапом в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.