Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения

Опубликовано: 10:14, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана позвонил своему узбекскому коллеге и поздравил с днем рождения. Ильхам Алиев пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья и новых успехов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев поздравил Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов в работе на благо Узбекистана. В свою очередь узбекский лидер поблагодарил азербайджанского президента за поздравление и внимание.

В ходе телефонного разговора главы двух стран высоко оценили развитие двусторонних отношений, отметив важность взаимных визитов на высоком уровне. Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение оба лидера выразили уверенность, что скорый приезд Шавката Мирзиеева в Баку станет следующим этапом в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.