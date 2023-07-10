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Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиеева с победой

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиееву и поздравил с победой на президентских выборах. Ильхам Алиев пригласил узбекского коллегу в Азербайджан, на что Мирзиеев ответил согласием.

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы Азербайджанской Республики.

В ходе беседы Алиев поздравил узбекского коллегу с победой на досрочных выборах руководителя государства и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Он отметил, что победа Мирзиеева показала поддержку народом курса, проводимого действующим президентом. Также глава АР выразил уверенность, что Узбекистан продолжит путь всестороннего развития.

В свою очередь Мирзиеев выразил благодарность за поздравления и проявленное внимание. Лидеры государств поговорили о развитии отношений Баку и Ташкента и подтвердили готовность дальше развивать двустороннее сотрудничество. Помимо этого, оба президента обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиеева в Азербайджан, на что президент Узбекистана ответил согласием.

Предварительно: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Предварительно: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

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