Предварительно: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

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Шавкат Мирзиеев выиграл досрочные президентские выборы в Узбекистане. По данным ЦИК, глава республики набрал 87,05%. Это первые выборы президента после референдума по конституционным поправкам.

Действующий руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев лидирует на президентских выборах в республике, сообщил председатель узбекского ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

Он заявил, что Мирзиеев, который представляет Либерально-демократическую партию страны, набрал чуть более 87% голосов избирателей. Далее идут кандидат от социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова (4,43%), глава Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов (4,02%) и лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).

Итоговая явка на выборах составила 79,8% (15,6 млн участников). Это первые президентские выборы после референдума по конституционным поправкам. Тогда срок главы государства был увеличен с 5 до 7 лет.

Вклад Мирзиеева в жизнь Центральной Азии

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как приход к власти Шавката Мирзиеева изменил позицию Узбекистана в регионе. "Нынешнее руководство Узбекистана играет более инициативную роль в регионе. Учитывая взвешенность и продуманность узбекской внешней политики, можно говорить, что наряду с Казахстаном появляется еще один региональный спонсор позитивных процессов", - прежде всего сказал он.

"После переизбрания у Шавката Мирзиеева будет больше устойчивой поддержки для реализации некоторых важных инициатив. В частности, речь о превращении Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии в полновесную международную организацию. В последнее время движение к этому приостановилось, и было бы хорошо придать ему новый импульс. Азия – единственный континент, который испытывает недостаток больших, значимых международных структур, и их необходимо сформировать", - подчеркнул Андрей Бакланов.

"В продвижении этого направления регионального развития мы могли бы рассчитывать на то, что Шавкат Мирзиеев сможет этот процесс подогреть. Центровая роль Узбекистана здесь явно просматривается. В целом Центральная Азия становится центральным игроком во многих процессах. Это и "Север-Юг", и "Восток-Запад", и реализация логистических транспортных коридоров. Мы приветствуем усилия, которые наверняка будут предприниматься на новом президентском сроке Шавката Мирзиеева", - отметил дипломат.

Сотрудничество России с Узбекистаном

Отдельно Андрей Бакланов обратил внимание на изменение качества отношений между Россией и Узбекистаном при Шавкате Мирзиееве. "Неоднозначные тенденции, которые были в двусторонних связях до него, были приостановлены, сейчас в наших контактах наведен полный порядок. Была проявлена с узбекской стороны и политическая воля к улучшению связей, и хорошо сработали все ведомства и организации, так что теперь в нас динамичное, устойчивое развитие", - сообщил он.

"Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с Узбекистаном по научно-технической линии и в сфере образования. Сейчас в Узбекистане находится делегация Совета Федерации, и мы надеемся, что коллеги вернутся с хорошими результатами. Я думаю, что наряду с самыми очевидными формами, как, например, торговля, надо интеграционные процессы нацеливать на более сложные вопросы, в частности, переход во взаиморасчетах на национальные валюты. Сейчас от каждой страны много что зависит, и некоторые ведут себя индифферентно, смотрят, кто победит. Уверены, что Узбекистан не будет присматриваться, а будет занимать четкую позицию", - заключил Андрей Бакланов.