Узбекистан выбрал президента

Опубликовано: 18:30, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Администрации президента Узбекистана

В Узбекистане закрылись избирательные участки на досрочных президентских выборах. ЦИК информирует о явке в почти 70%. Официальные первоначальные результаты голосования будут известны завтра, а окончательные – до среды 19 июля.

В Узбекистане полчаса назад завершилось голосование на досрочных президентских выборах. На данный момент известно, что явка на голосование почти достигла 70%. Поскольку по узбекскому законодательству минимальной явкой на президентских выборах является треть от общего числа имеющих право голоса граждан, выборы признаны состоявшимися.

Явка на выборах президента Узбекистана

ЦИК Узбекистана сообщает, что на участки пришло 13459,677 тыс граждан. Наибольшую явку продемонстрировали Джизакская область (свыше 75%), Анджианская область (более 74%) и Ферганская область (73%). По абсолютному числу проголосовавших на первом месте Ферганская область (1,6 млн голосов), Самаркандская область (немногим менее 1,5 млн голосов) и Кашкадарьинская область (свыше 1,275 млн голосов).

Худшую явку традиционно показала столица – в Ташкенте на избирательные участки пришли только 63,35% электората. В тройке наиболее пассивных регионов – Хорезмская область с 64% явки и Навоийская область с 65% явки.

Итоги выборов президента Узбекистана

ОИК уже считают бюллетени. ЦИК планирует озвучит предварительные результаты выборов в понедельник.

Официальные точные итоги голосования должны быть подведены не позже среды 19 июля.

Кандидаты в президенты Узбекистана

Напомним, что гражданам было предложено выбрать президента из четырех кандидатов:

действующий президент Шавкат Мирзиеев (выдвинут УзЛиДеП);

Улугбек Иноятов от НДПУ;

Робахон Махмудова от СДПУ "Адолат";

Абдушукур Хамзаев от экологов.

Победителем будет считаться тот, кто наберет более 50% голосов.

Ранее в Узбекистане и за рубежом прошло досрочное голосование, на котором свои голоса за кандидатов отдали более 0,8 млн человек.