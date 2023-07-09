Выборы президента проходят в Узбекистане

Опубликовано: 10:18, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президентские выборы 2023 проходят в эти минуты в Узбекистане. Избирательные участки закроются в 18.00 по местному времени. Явка ожидается достаточно высокой.

Жители Узбекистана сегодня выбирают президента в ходе досрочных выборов. Голосование проходит как на территории республики, так и за границей.

Участки в Узбекистане - в общей сложности их было создано 10 784 - заработали в 8.00 по местному времени (6.00 мск). Граждане смогут проголосовать до 20.00 (18.00 мск), отметили в ЦИК РУз.

Те узбекистанцы, кто проживает за границей, также смогут отдать голос за своего кандидата. Для них открыты 56 участков в 39 странах. Они действуют при различных представительствах республики, пишет ТАСС. Открытие этих участков состоится также в 8.00 по времени тех территорий, где они находятся.

За выборами будут следить порядка 800 наблюдателей из нескольких десятков стран и разного рода международных организаций. Освещать ход народного волеизъявления будут 1,5 тыс журналистов, как из Узбекистана, так и из других государств.

Кандидаты в президенты

Нынешний президент Шавкат Мирзиеев был выдвинут в качестве кандидата правящей Либерально-демократической партией. Кандидатуру главы государства поддержала и еще одна политическая организация - "Национальное возрождение", отказавшись предлагать свою кандидатуру.

Помимо Мирзиеева, в выборах участвуют Улугбек Иноятов - выдвинут Народно-демократической партией - и кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

На пост президента баллотируется также женщина. Это первый зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова. Ее кандидатуру предложила партия "Справедливость".