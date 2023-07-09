В Узбекистане появится четыре новых музея под открытым небом

Опубликовано: 5:24, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На местах археологических раскопок под Наманганом решено открыть музеи. Объектом привлечения туристов станет древний город Ахсикент.

Достопримечательностей в Узбекистане станет больше - на месте раскопок древнего городища Ахсикент будут созданы четыре музея под открытым небом.

Ахсикент находится возле реки на территории Ферганской долины в Туракурганском районе Наманганской области. Он был столицей древнего Ферганского государства, а также был одним из ключевых городов Великого шелкового пути.

Древний город - поселение возникло в III веке до нашей эры - станет масштабным туристическим центром. Сейчас его площадь составляет порядка 100 га. Новая интересная достопримечательность превратится в объект притяжения туристов, как внутренних, так и иностранцев. Для гостей объекта будет создана инфраструктура: появятся караван-сарай, зоны отдыха, лавки ремесленников и многое другое.

Археологи нашли крепость, в которой жил правитель, а также два города - внутренний и внешний. Раскопки помогли обнаружить мечеть, солдатские казармы, ремесленный квартал, бани и много других ценнейших объектов.