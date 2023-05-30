Наманган станет крупным туристическим кластером

Опубликовано: 22:05, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В узбекистанском Намангане построят туристический городок, который раскинется на территории археологического комплекса "Ахсикент" и войдет в состав крупного туристического кластера.

В Намангане (Узбекистан) будет создан крупный туристический кластер, в состав которого войдет туристический городок, сообщили в администрации Наманганской области страны.

Пока концепция нового кластера находится в стадии разработки, но уже известно, что в ее рамках на территории археологического комплекса "Ахсикент" Туракурганского района Наманганской области будет создан один из крупнейших музеев в Центральной Азии. Музей будет копировать древний облик городища Ахсикент – здесь построят городские ворота, а на его территории восстановят статуи Умаршайха Мирзы и его сына Захириддина Мухаммада Бабура, передает Sputnik Узбекистан.

У туристов будут не только удобные места для размещения в современной гостинице, которая будет построена в составе городка – здесь будет и караван-сарай, и лавки ремесленников, и даже вполне современный ресторан. А главное – они смогут совершить лодочную прогулку по реке Сырдарья, и даже прокатиться по древнему городу на лошадях и верблюдах.