Узбекистан разработает новые турпакеты

Опубликовано: 8:58, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан намерен нарастить приток туристов, прежде всего из Казахстана, для чего разрабатывает турпакеты по новым направлениям.

Темой брифинга, прошедшего сегодня в посольстве Узбекистана в Астане, стал рост туристического потока в страну, и прежде всего – из Казахстана. Задачу увеличить турпоток до 7 млн человек поставил президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщает узбекское информационное агентство "Дуне".

Присутствовавшие на брифинге руководители более 15 туроператоров Казахстана рассказали о большом интересе к турпоездкам в Самарканд, Бухару и Хорезм. В то же время они предложили не ограничиваться только этими направлениями, а продолжать развивать туры по новым, помогать в получении и распространении информации об исторических памятниках в других регионах Узбекистана, - отметила руководитель одного из туроператоров Казахстана Салтанат Абжанова, передает Sputnik Узбекистан.

Туристический потенциал Узбекистана далеко не исчерпан, однако ощущается нехватка информации о местах, которые могут заинтересовать туристов, не хватает предложений, способных побудить гостей задержаться в республике.

Так, участники брифинга предложили открыть авиарейсы из Астаны и Алматы в Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус и организовать отдельные полосы для туристических групп при пересечении пунктов пропуска на границах.