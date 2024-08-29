Азербайджан возрождает производство минеральной воды "Истису"

Минеральная вода из Кельбаджара снова стала производиться в Азербайджане. Производство на освобожденных территориях страны возобновилось спустя 30 лет.

В Азербайджане после многолетнего перерыва снова открылось производство минеральной воды "Истису" в Кельбаджарском районе.

Перезапуск производства стал возможен после восстановления территориальной целостности Азербайджана и возрождения Кельбаджара после 30-летней оккупации.

Завод стал местом работы для ста человек, в основном на предприятии заняты жители Кельбаджарского и Лачинского районов. Завод будет работать в двухсменном режиме.

Минеральная вода "Истису" происходит из месторождения термальных вод в горах Кельбаджарского района на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Богатая минеральными веществами вода естественным образом выходит на поверхность, при этом ее температурой превышает 60 градусов.

Вода "Истису" также отвечает местным и международным стандартам качества и безопасности. Она сертифицирована по стандартам AZS 216–2006, İSO 9001:2015 и İSO 22000:2018.

Минералку в Кельбаджаре производили в советское время, с 1976 года и до армянской оккупации.

Вновь открытый завод оснащен современным автоматизированным оборудованием, что позволяет эффективно использовать энергоресурсы и минимизировать количество отходов.

Производственная мощность предприятия составит в год более 100 млн стеклянных бутылок целебного напитка.