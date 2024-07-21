Вестник Кавказа

Инфраструктуру для туристов создадут в Кельбаджаре

Инфраструктуру для туристов создадут в Кельбаджаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристические и рекреационные зоны появятся в Кельбаджарском районе Азербайджана. Инициативу рассмотрели на заседании парламента.

Кельбаджарский район обзаведется инфраструктурой для отдыха. В регионе появятся 5 туристических и рекреационных зон, рассказал глава комитета по труду азербайджанского парламента Муса Гулиев.

Инициатива была рассмотрена сегодня на сессии Милли Меджлиса в рамках обсуждения изменений в закон «О туризме». Они также подразумевают введение ограничений на определенные виды активности в местах, предназначенных для отдыха туристов. Среди них, размещение химических предприятий, свалок и других вредных для природы и здоровья человека производств.

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