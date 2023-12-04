Запад сокращает инвестиции в Грузию

С начала года инвестиции в Грузию из-за рубежа снизились на 34%, а за третий квартал упали более чем на 61%. Тройка главных инвесторов Грузии - США, Великобритания, Нидерланды.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в июле-сентябре этого года объем прямых иностранных инвестиций в страну упал на 61,5% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

Всего в третьем квартале 2023 года в Грузию пришло $316 млн инвестиций. Основные инвесторы - США, Великобритания и Нидерланды.

Отметим, что иностранные инвестиции сокращаются с начала года - за январь-сентябрь они снизились почти на 34%.

Инвестиции в Грузию сокращаются из-за уменьшения объема реинвестиций и долговых обязательств.

Чаще всего инвесторы вкладывают деньги в финансовую и страховую деятельность в Грузии, а также в транспортную сферу.