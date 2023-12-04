Аэропорт Тбилиси расширят за $7 млн

Грузинский столичный аэропорт ждет масштабная модернизация. На его расширение планируется потратить $7 млн.

Столичную авиагавань Грузии собираются расширить за $7 млн. Об этом объявила компания TAV Georgia, которая управляет аэропортом. Кроме этого, $2 млн будут вложены в аэропорт в Батуми.

В планах управляющей компании создать более широкую зону паспортного досмотра и расширить прочую инфраструктуру, чтобы увеличить пропускную способность.

Сейчас воздушная гавань столицы Грузии ждет завершения ремонтных работ взлетно-посадочной полосы и расширения пассажирской зоны вылета.

Также в планах у властей республики создать еще один международный аэропорт в пригороде столицы, в Вазиани.