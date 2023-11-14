Самолеты Грузии смогут летать во все аэропорты Турции

Авиаперевозчики Грузии смогут осуществлять рейсы во все международные аэропорты Турции. Это стало возможным после подписания соответствующего соглашения.

Власти Грузии подписали соглашение об увеличении прямых рейсов из республики в Турцию. Теперь грузинские авиакомпании смогут летать во все турецкие международные воздушные гавани.

Отмечается, что к такому решению удалось прийти благодаря проведению успешных переговоров между двух стран. Итогом этих договоренностей стало подписание соответствующего документа главой Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили.

Ранее авиаперевозчики из Грузии могли совершать рейсы только в турецкую столицу, Стамбул, Трабзон и Анталию.

В свою очередь турецкие авиакомпании осуществляли вылеты во все три авиагавани Грузии. По новому соглашению эта возможность сохранена для турецких авиаперевозчиков.